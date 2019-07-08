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    В Ірпені завалився міст на новій набережній (фото)

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    Обвалення мосту сталося під час святкування Івана Купала - В Ірпені завалився міст на новій набережній (фото)
    Обвалення мосту сталося під час святкування Івана Купала
    Фото: Євген Новіков, Facebook

    Міст було побудовано близько 1,5 року тому

    У суботу, 6 липня, під час святкування Івана Купала в місті Ірпінь завалився міст на новій набережній.

    Про це повідомила на сторінці «Ірпінь Daily» в Facebook мешканка Ірпеня, журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська.

    «На новій набережній в Ірпені завалився міст. Зразу видно, що наші мільйони з бюджету були освоєні зі знанням справи. Тому що господарники», - написала вона.

    У коментарях під її дописом пишуть, що ще і року немає цьому стомленому містку. Повідомляють, що вартість будівництва моста складає близько 1,5 млн грн.

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    Деякий час після обвалення мосту ним ходило багато п'яних людей і чимало малих дітей. Але близько 23:00 рух було перекрито.

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    В Ірпені завалився міст на новій набережній (фото)
    В Ірпені завалився міст на новій набережній (фото)
    Фото: Михайлина Скорик-Шкарівська, Facebook

    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста. 

    Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

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    будівництво Київщина Ірпінь міст
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