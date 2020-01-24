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    Новини

    Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)

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    На місці пожежі працювали 15 вогнеборців - Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)
    На місці пожежі працювали 15 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на даху багатоповерхівки

    У четвер, 23 січня, сталася пожежа у новобудові в м. Вишневе, що під Києвом.

    Інформація про загорання на вул. Освіти надійшла до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 09:46. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено чергові караули 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе та 44-ї ДПРЧ смт Чабани. Рятувальники встановили, що горить бітум на даху 12-поверхової новобудови. 

    Пожежу було локалізовано о 10:28 та повністю ліквідовано о 10:36.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено 3 газових балони та 12 блоків бітумних руберойдів.

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    Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)
    Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)
    Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)
    Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)
    Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)

    На гасіння пожежі залучались 3 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

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