Під Києвом горіла новобудова (фото, відео)



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На місці пожежі працювали 15 вогнеборців Фото: ДСНС

Пожежа виникла на даху багатоповерхівки

У четвер, 23 січня, сталася пожежа у новобудові в м. Вишневе, що під Києвом.

Інформація про загорання на вул. Освіти надійшла до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 09:46. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено чергові караули 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе та 44-ї ДПРЧ смт Чабани. Рятувальники встановили, що горить бітум на даху 12-поверхової новобудови.

Пожежу було локалізовано о 10:28 та повністю ліквідовано о 10:36.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 3 газових балони та 12 блоків бітумних руберойдів.

На гасіння пожежі залучались 3 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.