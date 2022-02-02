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    Стрілянина в центрі Києва: відео потрапило в мережу

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    Під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька&nbsp; пострілів зі зброї - Стрілянина в центрі Києва: відео потрапило в мережу
    Під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька  пострілів зі зброї
    фото скріншот відео

    В результаті інциденту одну людину поранено

    Момент стрілянини на вул. Володимирській біля СБУ потрапив в мережу. Відповідне відео з’явилося на Телеграм каналі «Всевидяче око».

    Присутня нецензурна лексика!

    На відео видно, як між групою чоловіків відбувається бійка із застосування газових балончиків. Один з чоловіків, очевидно охоронець, голосно свариться та погрожує зброєю.

    В результаті одну людину поранено.

    Нагадаємо, стало відомо, про чергову перестрілку на вул. Володимирська, 23. Під час інциденту поранили ветерана війни Олексія Середюка.

    У той же час, як повідомляє пресслужба поліції Києва, за фактом хуліганських дій у центральній частині міста розпочато кримінальне провадження.

    Теги: СБУ Київ стрілянина
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    Стрілянина в центрі Києва: відео потрапило в мережу