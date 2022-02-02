Стрілянина в центрі Києва: відео потрапило в мережу

Під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька пострілів зі зброї

В результаті інциденту одну людину поранено

Момент стрілянини на вул. Володимирській біля СБУ потрапив в мережу. Відповідне відео з’явилося на Телеграм каналі «Всевидяче око».

Присутня нецензурна лексика!

На відео видно, як між групою чоловіків відбувається бійка із застосування газових балончиків. Один з чоловіків, очевидно охоронець, голосно свариться та погрожує зброєю.

В результаті одну людину поранено.

Нагадаємо, стало відомо, про чергову перестрілку на вул. Володимирська, 23. Під час інциденту поранили ветерана війни Олексія Середюка.

У той же час, як повідомляє пресслужба поліції Києва, за фактом хуліганських дій у центральній частині міста розпочато кримінальне провадження.