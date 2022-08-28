Під Києвом горять торф’яники

Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці

У Київській області сталося загоряння торфу. Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, у столиці чутно запах гару.

Фахівці нагадують, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати; ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, вчора біля житлового комплексу Комфорт-Таун, на Проспекті Соборності у Києві сталася масштабна пожежа, горіли гаражі.