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    Згоріла кімната: у Києві палав студентський гуртожиток (фото)

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    Під час ліквідації пожежі з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб - Згоріла кімната: у Києві палав студентський гуртожиток (фото)
    Під час ліквідації пожежі з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб
    Фото: ДСНС

    У столичному Голосієві горів гуртожиток

    У п’ятницю, 19 лютого, вранці сталась пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку на вул. Красилівській, 8/4 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі на площі 10 кв. м.

    О 10:07 пожежу було локалізовано, о 10:12 – ліквідовано.

    Рятувальниками разом із персоналом об'єкту виведено на безпечну відстань 200 чоловік.

    Внаслідок займання згоріли та пошкоджені меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

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    Згоріла кімната: у Києві палав студентський гуртожиток (фото)
    Згоріла кімната: у Києві палав студентський гуртожиток (фото)

    До гасіння пожежі було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 22 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Зазначимо, що за адресою вул. Красилівська, 8/4 знаходиться гуртожиток Київського Національного лінгвістичного університету.

    Теги: пожежа Київ ДСНС студенти рятувальники
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