Згоріла кімната: у Києві палав студентський гуртожиток (фото)

Під час ліквідації пожежі з гуртожитку евакуювали близько 200 осіб

У столичному Голосієві горів гуртожиток

У п’ятницю, 19 лютого, вранці сталась пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку на вул. Красилівській, 8/4 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі на площі 10 кв. м.

О 10:07 пожежу було локалізовано, о 10:12 – ліквідовано.

Рятувальниками разом із персоналом об'єкту виведено на безпечну відстань 200 чоловік.

Внаслідок займання згоріли та пошкоджені меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

До гасіння пожежі було залучено п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 22 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Зазначимо, що за адресою вул. Красилівська, 8/4 знаходиться гуртожиток Київського Національного лінгвістичного університету.