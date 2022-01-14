Під Києвом «кавалер» після побачення викрав автівку дівчини

За лічені години автівка та викрадач були знайдені правоохоронцями

Молодик прихопив ключі від автівки та викрав машину з парковки

Поліцейські Бучанського району затримали 20-річного жителя селища Блиставиця, який після гостин в Ірпені викрав автомобіль своєї подруги. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 13 січня близько 12:00 до поліції зателефонувала стурбована молода жінка та повідомила, що з парковки біля помешкання зник її автомобіль.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції. На пошуки авто одразу було зорієнтовано всіх правоохоронців і патрулі Бучанського району. За лічені години автівка була знайдена правоохоронцями.

Поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, нещодавно на Рівненщині раніше судимий 18-річний хлопець вкрав позашляхових Toyota Prado. Хлопець приїхав велосипедом у село Новосілки Дубенського району до дівчини. Уночі, повертаючись вже без двоколісного, побачив на чужому подвір’ї позашляховик, який був відчинений, а ключі – у замку запалювання. Тож вирішив під’їхати додому.