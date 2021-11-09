У Києві авто збило поліцейського, який документував аварію (відео)

У столиці на місці ДТП постраждав правоохоронець

У Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Ввечері 8 листопада там збили поліцейського, який оформлював ще одну аварію. Про це інформує Telegram-канал dtp.kiev.ua

На місці зіткнення одразу трьох автівок ускладнився рух. Туди прибули карети швидкої допомоги та патрульні екіпажі. Спершу на дорозі зіштовхнулися два легковики. Вони увімкнули аварійні сигнали.

Попереду них зупинилося авто поліції. Один з правоохоронців вийшов на дорогу і почав заповнювати необхідні документи. У цей момент на смугу вилетів позашляховик і буквально зім'яв Renault Logan.

Поліцейського затисло між автівками.

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