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    Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)

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    Вантажівка з'їхала з дороги та перекинулась - Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)
    Вантажівка з'їхала з дороги та перекинулась
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини ДТП

    У вівторок, 26 жовтня, на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

    На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

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    Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)
    Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)
    Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)
    Фото: Нацполіція

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини скоєної дорожньо-транспортної пригоди.

    Як повідомлялося, 27 жовтня на проспекті Валерія Лобановського в Києві відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал вантажівки водій Київщина
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    Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)