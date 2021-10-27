Під Києвом перекинулася вантажівка, є постраждалі (фото)

Вантажівка з'їхала з дороги та перекинулась

Поліція встановлює обставини ДТП

У вівторок, 26 жовтня, на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини скоєної дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялося, 27 жовтня на проспекті Валерія Лобановського в Києві відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.