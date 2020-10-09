Під Києвом поліцейські напали на журналістку, що знімала фільм про утиски свободи слова (відео)



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Зйомка не сподобалася правоохоронцям, і вони почали тиснути на журналістку Фото: скріншот відео

Журналістка написала заяву про напад правоохоронців до поліції та Державного бюро розслідувань

У селі Гатне в Київській області правоохоронці напали на журналістку та режисерку Таїсію Кутузову під час зйомок нею матеріалів до фільму «Закрий рота!» про утиски свободи слова.

Про напад вона повідомила у Facebook.

Журналістка знімала в Гатному під час засідання місцевої виборчої комісії. Туди, за словами місцевих мешканців, приїхали два автобуси «з ті тушками» на підтримку кандидата до місцевої ради та поліцейські патрулі. Зйомка не сподобалася правоохоронцям, і вони почали тиснути на Кутузову, щоб та вимкнула камеру.

«При цьому я неодноразово казала йому (поліцейському. - Ред.), що я журналіст, просила відійти, якщо він не хоче потрапити в кадр, але він продовжував агресивно напирати на мене, вимагаючи посвідчення журналіста», - розповіла Кутузова.

Врешті, троє правоохоронців почали виламувати руки та вирвали камеру з рук журналістки. Момент нападу встигли зафільмувати - на відео чоловіки провокували конфлікт.

Як зазначає Кутузова, правоохоронці не показували свої службові посвідчення на вимогу журналістів. Однак пізніше інший чоловік у формі підійшов, щоб «вибачитись за дії колег».

Журналістка вже написала заяву про напад правоохоронців до поліції та Державного бюро розслідувань. Як повідомили «Громадському» в поліції, за цим фактом почали службове розслідування, а всіх правоохоронців, які були на місці події, мають покарати.

Фільм «Закрий рота!» - проєкт Таїсії Кутузової про активіста Сергія Чагарова, який з 16 років бореться з корупцією в рідному селі. Він відстоює своє право на свободу слова та розкриває мамахінації місцевих чиновників.

Нині Чагаров балотується на виборах до Гатненської сільської ради. У день нападу на режисерку він був на засіданні територіальної громади.