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    Телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів»

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    Блогерка і ведуча &laquo;Ревізора краси&raquo; Олена Філонова&nbsp;йде у політику - Телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів»
    Блогерка і ведуча «Ревізора краси» Олена Філонова йде у політику

    Філонову висунула на вибори партія «Разом сила»

    Блогерка і ведуча «Ревізора краси» на «Новому каналі» Олена Філонова йде на вибори міського голови Києва.

    Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

    Згідно з постановою, Філонова висунута міською організацією партії «Разом сила». Дана партія створена громадськими організаціями, включаючи рух «Авто-Євро-Сила», який виступав за зменшення мита для легалізації вживаних авто з Європи.

    Також на своїй сторінці в Instagram Філонова підтвердила, що приєдналася до партії і братиме участь у виборах на посаду мера Києва.

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    Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova)

    Нагадаємо, на посаду мера Києва претендують 20 кандидатів (список).

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

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