Телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блогерка і ведуча «Ревізора краси» Олена Філонова йде у політику

Філонову висунула на вибори партія «Разом сила»

Блогерка і ведуча «Ревізора краси» на «Новому каналі» Олена Філонова йде на вибори міського голови Києва.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Згідно з постановою, Філонова висунута міською організацією партії «Разом сила». Дана партія створена громадськими організаціями, включаючи рух «Авто-Євро-Сила», який виступав за зменшення мита для легалізації вживаних авто з Європи.

Також на своїй сторінці в Instagram Філонова підтвердила, що приєдналася до партії і братиме участь у виборах на посаду мера Києва.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 20 Вер 2020 р. о 11:05 PDT

Нагадаємо, на посаду мера Києва претендують 20 кандидатів (список).

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.