Телеведуча «Ревізора краси» йде в мери Києва від партії «євробляхерів»
Філонову висунула на вибори партія «Разом сила»
Блогерка і ведуча «Ревізора краси» на «Новому каналі» Олена Філонова йде на вибори міського голови Києва.
Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
Згідно з постановою, Філонова висунута міською організацією партії «Разом сила». Дана партія створена громадськими організаціями, включаючи рух «Авто-Євро-Сила», який виступав за зменшення мита для легалізації вживаних авто з Європи.
Також на своїй сторінці в Instagram Філонова підтвердила, що приєдналася до партії і братиме участь у виборах на посаду мера Києва.
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Нагадаємо, на посаду мера Києва претендують 20 кандидатів (список).
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.