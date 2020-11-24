  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом проплачені мітингувальники перекривали рух трасою (відео)

    • Розсилка
    Учасники акції перекрили рух вулицею Київська у Броварах - Під Києвом проплачені мітингувальники перекривали рух трасою (відео)
    Учасники акції перекрили рух вулицею Київська у Броварах
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала вісьмох учасників несанкціонованої акції

    Сьогодні, 24 листопада, вранці група невідомих чоловіків перекрила рух центральною вулицею у місті Бровари, викрикувала невдоволення щодо обрання одного з депутатів районної ради.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На одному із плакатів протестувальників надпис «Геть Гришка з ради».

    Щойно інформація про акцію надійшла на спецлінію 102, на місце події прибули поліцейські. Там правоохоронці затримали 8 учасників несанкціонованого мітингу і доправили їх до місцевого відділу поліції для встановлення їхніх особистих даних та опитування.

    Встановлено, що усі учасники мітингу немісцеві, серед них двоє неповнолітніх. Приїхали вони до Броварів з інших міст, зокрема зі столиці, Дніпра, Луганщини з метою взяти участь у протесті за грошову винагороду. Організатори такої «політичної» акції пообіцяли молодикам після завершення заходу виплатити по 300 гривень.

    Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

    За фактом блокування транспортних комунікацій слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 279 Кримінального кодексу України.

    Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до організації замовного мітингу.

    Теги: Національна поліція України протест Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies