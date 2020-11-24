Під Києвом проплачені мітингувальники перекривали рух трасою (відео)

Поліція затримала вісьмох учасників несанкціонованої акції

Сьогодні, 24 листопада, вранці група невідомих чоловіків перекрила рух центральною вулицею у місті Бровари, викрикувала невдоволення щодо обрання одного з депутатів районної ради.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На одному із плакатів протестувальників надпис «Геть Гришка з ради».

Щойно інформація про акцію надійшла на спецлінію 102, на місце події прибули поліцейські. Там правоохоронці затримали 8 учасників несанкціонованого мітингу і доправили їх до місцевого відділу поліції для встановлення їхніх особистих даних та опитування.

Встановлено, що усі учасники мітингу немісцеві, серед них двоє неповнолітніх. Приїхали вони до Броварів з інших міст, зокрема зі столиці, Дніпра, Луганщини з метою взяти участь у протесті за грошову винагороду. Організатори такої «політичної» акції пообіцяли молодикам після завершення заходу виплатити по 300 гривень.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

За фактом блокування транспортних комунікацій слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 279 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до організації замовного мітингу.