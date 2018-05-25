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    Під Києвом п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки

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    Вилучена у правопорушника гладкоствольна гвинтівка - Під Києвом п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки
    Вилучена у правопорушника гладкоствольна гвинтівка

    Аби вгамувати сусіда, який з балкону 9-го поверху почав пальбу зі зброї, мешканці під’їзду викликали поліцію

    У четвер, 24 травня, близько 20-ї години на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення, що в місті Українка чоловік балкону 9-го поверху почав пальбу зі зброї. За лічені хвилини за вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Як з’ясувалось, 51-річний чоловік після сварки з колишньою дружиною хильнув оковитої і влаштував пальбу у повітря. На зауваження та вмовляння сусідів не реагував.

    Працівники поліції вилучили у правопорушника гладкоствольну гвинтівку «ІЖ-27» в автомобілі, куди він її встиг сховати та зберігав незаконно. У помешканні виявлено та вилучено дві гільзи.

    Вилучені речові докази направлено на проведення судово-балістичної експертизи.

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    Під Києвом п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки
    Під Києвом п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки
    Під Києвом п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та оголошення підозри чоловікові.

    Триває слідство. 

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