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    Під Києвом п’яний водій авто збив дідуся та в’їхав у паркан його будинку (фото)

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    Паркан упав від удару автомобіля - Під Києвом п’яний водій авто збив дідуся та в’їхав у паркан його будинку (фото)
    Паркан упав від удару автомобіля
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП

    У селищі Гостомель Бучанського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Водій автомобіля Honda, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 77-річного чоловіка та в'їхав у паркан його приватного будинку.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав численні травми, його доставлено до лікарні.

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    Під Києвом п’яний водій авто збив дідуся та в’їхав у паркан його будинку (фото)
    Під Києвом п’яний водій авто збив дідуся та в’їхав у паркан його будинку (фото)
    Під Києвом п’яний водій авто збив дідуся та в’їхав у паркан його будинку (фото)
    Фото: Нацполіція

    На місці події працювали група реагування патрульної поліції на слідчо-оперативна група.

    Поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від двох до п'яти років.

    Як повідомлялося, 17 жовтня ввечері на автодорозі Київ–Чернігів відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та КамАЗ, після чого водій вантажівки зник з місця пригоди. У ДТП постраждали дві жінки та дитина. Поліція розшукала водія вантажівки. Під час освідування водія-втікача встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявлено 2,1 проміле алкоголю.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом п’яний водій авто збив дідуся та в’їхав у паркан його будинку (фото)