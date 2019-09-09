Під Києвом скоєно розбійний напад на птахоферму (фото)



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Поліція затримала одного із нападників, а також водія, який привіз зловмисників на місце злочину Фото: Нацполіція

Розбійники викрали із бухгалтерського сейфу близько 600 тис. грн

У селі Новосільки Києво-Святошинського району поліція затримала двох чоловіків, які вчинили розбійний напад о 5:00 на птахоферму. Третій учасник нападу наразі перебуває у розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Охоронцю птахоферми вдалося натиснути на кнопку виклику, після чого на місце події прибув наряд Управління поліції охорони. Під час оперативно-розшукових заходів затримали одного із нападників, а також водія, який привіз зловмисників на місце злочину», - йдеться в повідомленні.

Розбійники викрали із бухгалтерського сейфу близько 600 тисяч гривень. Під час обстеження території птахоферми правоохоронці знайшли валізу із частиною викрадених грошей.

Наразі крадіям оголошено підозру. Днями суд обере їм міру запобіжного заходу на час досудового розслідування.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.