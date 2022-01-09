На Чернігівщині стався вибух на меблевій фабриці: будівля загорілася

ДСНС ліквідовує наслідки пожежі

На Чернігівщині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел. В результаті в будівлі почалася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram.

Подія сталася у неділю, 9 січня, о 14:30 у місті Ніжин. Там на території ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» вибухнув котел у котельні. Внаслідок інциденту будівля спалахнула. Вогонь поширився на покрівлю цеху з виробництва пелет.

За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

До ліквідації вогню було залучено 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС.

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