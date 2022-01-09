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    На Чернігівщині стався вибух на меблевій фабриці: будівля загорілася

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    Пожежники змогли локалізувати загоряння на фабриці - На Чернігівщині стався вибух на меблевій фабриці: будівля загорілася
    Пожежники змогли локалізувати загоряння на фабриці
    фото: t.me/dsns_telegram

    ДСНС ліквідовує наслідки пожежі

    На Чернігівщині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел. В результаті в будівлі почалася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram.

    Подія сталася у неділю, 9 січня, о 14:30 у місті Ніжин. Там на території ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» вибухнув котел у котельні. Внаслідок інциденту будівля спалахнула. Вогонь поширився на покрівлю цеху з виробництва пелет.

    За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

    До ліквідації вогню було залучено 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у ніч на понеділок, 3 січня, у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо».

    Як повідомлялося, у Маріуполі напередодні Нового року горіла міська лікарня №4.

    Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

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    Теги: пожежа вибух ДСНС Чернігівщина рятувальники Telegram
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    На Чернігівщині стався вибух на меблевій фабриці: будівля загорілася