Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Російські війська знову атакували Україну
У ніч на 19 жовтня вибухи прогриміли в Сумах, Миколаєві, Кривому Розі. До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники. Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 19 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.
Вибухи в українських містах
Увечері 18 жовтня в Сумах під час повітряної тривоги було чутно вибух. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській області.
У ніч на 19 жовтня в Миколаєві прогриміли два вибухи. У місті о 00:55 було оголошено повітряну тривогу.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині близько 5 години ранку 19 жовтня прогримів вибух. Повітряна тривога на Дніпропетровщині втретє після опівночі була оголошена о 4:55.
Офіційних повідомлень про вибухи, причини та наслідки наразі немає.
Між Україною та Румунією зведуть міст
У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського. Уряди підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису.
Міст зведуть між селом Біла Церква на Закарпатті, та румунським містом Сігету Мармацієй. Він з’єднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй».
Зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року.
Протест у Капітолії
До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники. Вони вимагали припинення вогню у Секторі Гази. Сотні людей зібралися в середу в Капітолії та за його межами.
Понад 300 осіб, які увірвалися до будівлі Капітолії США й виступили проти війни між Ізраїлем і ХАМАСом, були заарештовані поліцією. На допомогу були викликані підрозділи поліції з прилеглих районів
Розвідка США: Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за напад на лікарню в Секторі Гази.
Поточна оцінка, заснована на аналізі знімків з повітря, перехопленої інформації та інформації з відкритих джерел, полягає в тому, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух у лікарні в Газі 17 жовтня.
Первинні докази, зібрані американськими розвідувальними службами, вказують на те, що удар по лікарні було завдано з ракети, запущеної групою Палестинського «Ісламського джихаду».
Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані
Армія оборони Ізраїлю 19 жовтня завдала удару по об'єктах терористів «Хезболли» в Лівані.
ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на обстріли в середу 17 жовтня.
Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.
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