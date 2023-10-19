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Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Уночі було чути вибухи в Сумах, Миколаєві, Кривому Розі
фото ілюстративне

Російські війська знову атакували Україну

У ніч на 19 жовтня вибухи прогриміли в Сумах, Миколаєві, Кривому Розі. До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники. Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 19 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в українських містах

Увечері 18 жовтня в Сумах під час повітряної тривоги було чутно вибух. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській області. 

У ніч на 19 жовтня в Миколаєві прогриміли два вибухи. У місті о 00:55 було оголошено повітряну тривогу.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині близько 5 години ранку 19 жовтня прогримів вибух. Повітряна тривога на Дніпропетровщині втретє після опівночі була оголошена о 4:55.

Офіційних повідомлень про вибухи, причини та наслідки наразі немає.

Між Україною та Румунією зведуть міст

У Києві пройшла зустріч двох урядів – українського та румунського. Уряди підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису. 

Міст зведуть між селом Біла Церква на Закарпатті, та румунським містом Сігету Мармацієй. Він з’єднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй».

Зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року.

Протест у Капітолії

До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники. Вони вимагали припинення вогню у Секторі Гази. Сотні людей зібралися в середу в Капітолії та за його межами.

Понад 300 осіб, які увірвалися до будівлі Капітолії США й виступили проти війни між Ізраїлем і ХАМАСом, були заарештовані поліцією. На допомогу були викликані підрозділи поліції з прилеглих районів

Розвідка США: Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази

Розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за напад на лікарню в Секторі Гази. 

Поточна оцінка, заснована на аналізі знімків з повітря, перехопленої інформації та інформації з відкритих джерел, полягає в тому, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух у лікарні в Газі 17 жовтня.

Первинні докази, зібрані американськими розвідувальними службами, вказують на те, що удар по лікарні було завдано з ракети, запущеної групою Палестинського «Ісламського джихаду».

Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані

Армія оборони Ізраїлю 19 жовтня завдала удару по об'єктах терористів «Хезболли» в Лівані.

ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на обстріли в середу 17 жовтня.

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря. 

Теги: вибух церква Ізраїль протест військові напад повітря Біла Церква тривога

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