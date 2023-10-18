В Одесі в офісі торговельної мережі вибухнув боєприпас: є поранені

Боєприпас, що вибухнув, до офісу приніс один з постраждалих

В Одесі в офісі однієї з торговельних мереж стався вибух, унаслідок якого травми отримали двоє людей. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Одеської області.

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Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу як сувенір приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмету наразі встановлюють поліцейські.

Походження вибухового предмета ще встановлюють фото: Нацполіція

Двох працівників, які перебували під час вибуху в приміщенні, госпіталізовано з вибуховими та рваними ранами кінцівок.

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За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські загарбники атакували Одесу дронамии-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, але уламки дронів упали в районі яхт-клубу, внаслідок чого є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.