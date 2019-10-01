Олег Винник вимагає вилучити фрагмент з ним з російського пропагандистського кліпу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник запевняє, що дізнався про участь російських артистів у проекті #Всеммир у день виходу відеокліпу

Винник стверджує, що його «використали» у російському пропагандистському кліпі

Українська суперзірка, співак Олег Винник стверджує, що його без відома використали у скандальному пропагандистському російському проекті #Всеммир.

За словами співака, повний перелік учасників флешмобу йому був невідомий і про російських артистів він дізнався у день виходу відеокліпу.

«Зі мною про це не домовлялися, і я ніколи б не погодився знятися у кліпі жодного артиста. Одразу після виходу відеоролика ми звернулися до організаторів з вимогою вилучити нашу частину відео», - розповів артист.

Водночас Винник запевняє, що відео до Міжнародного дня миру він записав «свідомо і відповідально».

«Я не хочу, щоб люди гинули. Я хочу, щоб був мир, і я про це говорю. Я відповідаю за свої слова і вчинки, і кожному цього бажаю. Мені здається, що у цьому світі немає жодної адекватної людини, яка скаже: «Я не хочу миру». Якщо у тебе є можливість «крикнути» на весь світ, - це треба робити», - заявив Винник.

Артист запевняє, що погодився взяти участь у флешмобі до Всесвітнього дня миру тому, що учасниками акції мали бути виключно люди мистецтва, які поза політикою.

«Якби знав фактичних учасників наперед, звичайно, змінив би своє рішення», - наголосив Винник.

Співак стверджує, що протягом останніх трьох років йому пропонують тури по всій Росії, у артиста безліч замовлень, проте він жодного разу не погодився на жодну пропозицію.

«Це моя тверда позиція через ситуацію у моїй країні. І, в першу чергу, це людська позиція громадянина України», - наголошує співак.

Крім того артист вибачився перед сім’ями воїнів, що загинули під час захоплення Криму, пояснивши, що не знав про випадки даних смертей. А також відповів на запитання щодо анексії півострова.

«Я українець, громадянин України. Крим – мій!», - сказав Винник.

Як повідомлялося, співак Олег Винник заперечив, що в Криму гинули українські військові, і сказав, що півострів «ніхто не забирав» (відео).

Нагадаємо, 27 вересня цього року український співак Олег Винник потрапив у скандал: співак знявся у російському пропагандистському кліпі. Зазначалося, що співак взяв участь у проекті #ВсемМир з російськими артистами, які підтримали політику Кремля щодо України і анексію Криму, зокрема, співачкою Валерією, Денисом Клявером і актрисою Нонною Гришаєвою, яка незаконно відвідувала окупований Крим.

Тоді ж Винник потрапив до бази «Миротворця» через участь у російському флешмобі. Центр «Миротворець» попросив правоохоронні органи «розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

Читайте також: