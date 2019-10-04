У Національній опері України виступить найкращий оперний співак світу



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Андрій Кимач став найкращим молодим оперним співаком світу 2019 року

Наш співвітчизник Андрій Кимач цього року завоював тріумфальну перемогу на одному з найпрестижніших конкурсів оперних співаків

У Національній опері України в рамках проекту «Українські оперні зірки в світі» на глядачів чекає зустріч з нашим співвітчизником, переможцем конкурсу BBC Cardiff Singer of the World і найкращим молодим оперним співаком світу 2019 року Андрієм Кимачем (баритон).

На сцені театру він з'явиться відразу в двох постановках – «Кармен» (9 жовтня) і «Алєко» (15 жовтня).

Про це KV повідомили в Нацопері.

«З радістю повідомляю про участь у жовтневих спектаклях «Кармен» (в ролі Еськамільйо) і «Алєко» Андрія Кимача - прекрасного артиста, який цього року завоював тріумфальну перемогу на одному з найпрестижніших конкурсів оперних співаків BBC Cardiff Singer of the World і став найкращим молодим оперним співаком світу 2019 року. Ще раз вітаю Андрія з блискучою перемогою! З нетерпінням чекаємо його дебют на київській сцені», - сказав головний режисер Національної опери Анатолій Солов'яненко.

Андрій Кимач родом з Вінницької області. Закінчив філософський факультет університету ім. Тараса Шевченка та вокально-диригентський факультет Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського (педагог Володимир Гришко).

Зазначимо, Андрій Кимач на міжнародному конкурсі виконував арію тореадора з опери «Кармен» і арію Алєко з однойменної опери Рахманінова.

Конкурс BBC Cardiff Singer of World (Кардіфського голосу) - міжнародний конкурс оперних співаків, який проходить раз на два роки в британському місті Кардіфф. Він вважається найпрестижнішим конкурсом по оперному співу серед молодих виконавців віком з 18 до 32 років.

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