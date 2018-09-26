Під Києвом Volkswagen влетів у дерево (фото)



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Фото: ДСНС Сталося зіткнення автомобіля із деревом на узбіччі дороги

Рятувальники провели деблокування конструкції автомобіля

У середу, 26 вересня, вранці на автодорозі Обухів - Українка сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про ДТП надійшло до до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 07:08. Про це інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця події негайно виїхав черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів.

Прибувши на місце виклику, рятувальниками було з’ясовано, що сталося зіткнення автомобіля Volkswagen із деревом на узбіччі дороги.

Рятувальники провели деблокування конструкції автомобіля.

Про постраждалих нічого не повідомляють у ДСНС.

Як повідомлялося, 25 вересня у Києві на Набережному шосе біля моста Метро сталася ДТП за участю автомобілів Honda Civic, Renault Logan і Fiat Doblo.