Під Києвом втік з-під варти злодій-росіянин (фото)
Поліція Київщини розшукує втікача
В аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва затримали громадянина Російської Федерації, який розшукується правоохоронцями своєї держави за скоєння низки злочинів.
Для подальшої екстрадиції у країну походження відносно 51-річного іноземця було складено протокол затримання особи відповідно до ст. 208 КПК України для утримання його в ізоляторі тимчасового тримання до прийняття рішення судом.
Однак, під час доправлення зловмисника до ізолятора він скоїв втечу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Злодій-іноземець оголошений у розшук.
Він був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, коричнева куртка.
Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті виски, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.
Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про розшукуваного втікача, або знає про його місцеперебування, зателефонувати на спецлінію 102.
За фактом втечі особи з-під варти керівництвом поліції Київщини призначено службове розслідування.