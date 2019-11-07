Під Києвом втік з-під варти злодій-росіянин (фото)



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Поліція Київщини розшукує втікача

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва затримали громадянина Російської Федерації, який розшукується правоохоронцями своєї держави за скоєння низки злочинів.

Для подальшої екстрадиції у країну походження відносно 51-річного іноземця було складено протокол затримання особи відповідно до ст. 208 КПК України для утримання його в ізоляторі тимчасового тримання до прийняття рішення судом.

Однак, під час доправлення зловмисника до ізолятора він скоїв втечу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Злодій-іноземець оголошений у розшук.

Він був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, коричнева куртка.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті виски, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про розшукуваного втікача, або знає про його місцеперебування, зателефонувати на спецлінію 102.

За фактом втечі особи з-під варти керівництвом поліції Київщини призначено службове розслідування.