Викрадачі кабелю в Києві попалися «на гарячому» (фото)



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Крадії зачинилися у підвалі зсередини, сподіваючись, що охоронці їх не знайдуть Фото: Нацполіція

Столичні правоохоронці оголосили про підозру двом крадіям кабелю

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку кабелю зв’язку на вулиці Закревського. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, зловмисники прокралися до підвального приміщення одного із житлових будинків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«На проникнення зреагувала сигналізація, тож на місце приїхали співробітники охоронної фірми. Фігуранти зачинилися у підвалі зсередини, сподіваючись, що охоронці їх не знайдуть і поїдуть. Однак ті дочекалися, коли чоловіки вийшли, зупинили зловмисників та утримували їх до приїзду поліції. При собі підозрювані мали 120 метрів кабелю зв’язку, інструменти, розподільчі блоки та інше обладнання. Загальна сума завданих збитків – понад 35 тисяч гривень», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Чоловіки, кияни 1981-го та 1983-го років народження, затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.