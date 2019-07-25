Під Києвом знайшли дівчину, яка втекла з соціального центру



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17-річна дівчина вже не раз втікала з соціального центру

Дівчину виявив випадковий перехожий на одній із вулиць Вишневого

Сьогодні, 25 липня, поліцейські знайшли 17-річну дівчину, яка днями втекла із дитячого соціального центру.

Розшукувану впізнав випадковий перехожий на одній з вулиць м. Вишневе, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Неповнолітня дівчина полишила дитячий соціальний центр 2 дні тому. Відтоді її місцезнаходження було невідоме, а на телефонні дзвінки вона не відповідала.

«Правоохоронці вживали необхідних заходів з її розшуку, інформацію про зникнення розповсюдили у соцмережах і на телебаченні. Саме це допомогло випадковому перехожому впізнати 17-річну розшукувану. Дівчина сиділа на лавці на одній з вулиць Вишневого. Чоловіку вона пояснила, що втекла через непорозуміння з вихователями. Натомість, громадянин вмовив її повернутися до центру», - розповіли в поліції.

Щодо дівчини жодних протиправних дій не було вчинено.

Відомо, що раніше вона також втікала з центру.

Нагадаємо, у Києві зникла безвісти 34-річна жінка. До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення уродженки Миколаївської області Катерини Ніколюк звернулася її мати. Вона повідомила про те, що 5 липня донька пішла з орендованої квартири на проспекті Лісовий та до теперішнього часу не повернулася.