Під київською мерією збирається кліматичний страйк



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Молодіжний рух Fridays For Future щотижня проводить демонстрації

Акція спрямована на інформування влади та киян щодо проблеми зміни клімату

Сьогодні, 18 жовтня, о 10:00 під Київською міською державною адміністрацією відбудеться кліматичний страйк.

Цей захід вже традиційно проходитиме в рамках щотижневих демонстрацій молодіжного руху Fridays For Future.

«Необхідність адаптації до зміни клімату має стати пріоритетом №1 в політиці міського управління, проте дії київської міської ради на даний момент повністю протилежні. Так, в столиці України на 1000 осіб налічується більше 200 автомобілів, і ця тенденція з кожним роком зростає. Вже сьогодні Київ страждає від забрудненого повітря та смогу. За словами самої ж КМДА, найбільше повітря забруднює «пересувний» транспорт. Також надмірна автомобілізація, окрім погіршення стану повітря, є прямою причиною кліматичної кризи», - зазначили організатори кліматичного страйку.

Акція спрямована на інформування влади та киян щодо проблеми зміни клімату та її вплив на планету та Україну, зокрема.

Учасники акції закликають міську владу Києва вжити негайних та необхідних заходів протидії зміни клімату. Вони вимагають:

визнання міською владою кліматичної кризи;

перехід Києва на 100% відновлюваних джерел енергії;

розробка плану сталої мобільності Києва.

Під час страйку учасники стоятимуть у формі своєрідного кубу правди, тримаючи у руках плакати чи електронні пристрої, які демонструють всю незручну правду про зміни клімату.

Рух Fridays For Future зародився, надихнувшись 16-річною Гретою Тунберг, яка більше року тому впродовж декількох тижнів виходила на одиночні пікети під парламент Швеції з вимогою протидіяти кліматичній катастрофі.

Зараз кліматичні акції відбувається щоп’ятниці майже по всіх країнах світу, а останній глобальний страйк у тиждень Землі об’єднав більше 7 мільйон людей.

Українська частина руху також долучилась до глобального страйку, співорганізувавши Міжнародний марш за клімат в Україні.