Під облрадою Київщини протестують соцпрацівники, які досі сидять без зарплати (фото)

Люди вимагають від депутатів «припинити бездіяльність та прийняти бюджет»

Під стінами Київської обласної ради відбулася акція протесту. На захід прийшло понад півтисячі людей. Учасники тримали в руках плакати з написами: «Докерувалися», «Депутати! Займайтеся регіоном, а не політикою», «Вимагаємо нарешті прийняти бюджет» та інші. Причина мітингу – відсутність ухваленого бюджету області, що потягнуло за собою невиплату заробітних плат, соціальних виплат та неможливість утримувати будинки дитини.

«Дійшло до того, що навіть продукти для дитячих будинків нічим оплачувати. І все через політичні ігри депутатів, які не прийняли бюджет області до Нового року, а в 2022 ніяк не можуть зібратися, щоб розглянути це питання. Вже місяць пройшов, а люди без виплат сидять. Вони пропонують нам харчуватися повітрям?», – зазначила учасниця мітингу Ірина.

Мітингуючі обіцяють продовжувати акцію, поки депутати не зроблять те, що «мусили ще кілька місяців тому» – прийняти бюджет-2022.

«Ми чекали-чекали в надії на здоровий глузд, але ситуація виходить за межі. Чим була зайнята голова облради Наталя Гунько, якщо досі не змогла скликати сесію? У чому винні прості люди? У бюджетників й без того невисокі зарплати, так їх ще й не платять. Ми не дозволимо повернутися у дев’яності й будемо виходити на акції навіть щодня, якщо по-іншому нас не чують», – каже учасниця мітингу пані Олена.

Голова Облради Наталя Гунько до мітингуючих так і не вийшла. До людей вийшов Голова київської ОДА Василь Володін. Очільник Київщини зазначив, що під час спільної зустрічі голів фракцій обласної ради, де обговорювалися спірні питання, він закликав депутатів призначити позачергову сесію і прийняти бюджет. Попередньо, сесія обласної ради має відбутися 17 лютого, відтак, область ризикує залишатися без грошей ще протягом декількох тижнів.

«Я вчергове закликаю депутатів терміново зібратися на позачергову сесію і прийняти бюджет. Люди не мають страждати через політичні маніпуляції», – прокоментував журналістам очільник Київщини.

Мітингувальники погрожують наступні акції проводити вже під Офісом Президента. Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомлялося, що ситуацію з бюджетом не може вирішити голова облради Наталія Гунько, яка є дружиною народного депутата Анатолія Гунька. Як повідомляють джерела, останній має прямий вплив на рішення голови облради.

Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбулася акція протесту підприємців. Вони вимагають скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Попри холодну дощову погоду, під парламентом зібралося кілька сотень протестувальників.