На Одещині попрощалися із нацгвардійцем, який загинув під час розстрілу в Дніпрі (фото)
Олександру було лише 24 роки
У місті Березино Одеської області попрощалися із гвардійцем Олександром Драгановим, який загинув на території заводу Південмаш під час стрільби у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
«Родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та понад сотні співчуваючих громадян із болем в серці прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув на території Дніпровського заводу Південмаш від вогнепальних поранень, несумісних з життям. Олександру було лише 24 роки», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня попрощалися із загиблими військовими. Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.
До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.