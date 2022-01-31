На Одещині попрощалися із нацгвардійцем, який загинув під час розстрілу в Дніпрі (фото)

У місті Березино Одеської області попрощалися із гвардійцем Олександром Драгановим, який загинув на території заводу Південмаш під час стрільби у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

«Родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та понад сотні співчуваючих громадян із болем в серці прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув на території Дніпровського заводу Південмаш від вогнепальних поранень, несумісних з життям. Олександру було лише 24 роки», – додали у пресслужбі.