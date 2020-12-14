Під вікнами Зеленського з’явилась величезна карусель (фото)

В Офісі президента вирішили вразити киян та гостей міста масштабом святкування

Біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві продовжується будівництво новорічного містечка.

Наразі тут уже встановили велику карусель, а також маленькі будиночки для продажу їжі та сувенірів, повідомляє 24 канал.

Схоже, в Офісі президента вирішили вразити киян та гостей столиці масштабом святкування. Величезну карусель встановили просто біля входу в будівлю.

Раніше у цій зоні почали облаштовувати ковзанку. Закінчити роботу планують 15 грудня.

Наразі це виглядає не дуже святково – на тлі каруселі й будиночків відбувається акція протесту моряків.

Як повідомлялося, на площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». На його території буде розташовуватися каток, карусель, резиденція святого Миколая та святкові фотозони. Вхід буде безкоштовним.

Поліцейські посилили заходи безпеки біля Офісу президента. Поліція діалогу роз'яснює вимоги Уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений.