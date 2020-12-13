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    Суспільство

    Перед новим роком поліція посилює охорону Офісу президента

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    Будинок Офісу президента України - Перед новим роком поліція посилює охорону Офісу президента
    Будинок Офісу президента України
    Фото з відкритих джерел

    На Банкову пускатимуть після «поверхневих перевірок»

    Національна поліція України повідомила про посилення заходів безпеки біля Офісу Президента. При цьому її департамент комунікації запевняє, що доступ на вулиця Банкову обмежуватись не буде.

    Відзначається, що доступ громадян до Офісу президента України не буде обмежуватися, проте правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

    «Перед ОП оснащені святкові локації, а також заплановані інші заходи. З огляду на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз'яснює вимоги Уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений», – йдеться в повідомленні .

    Раніше повідомлялося про те, що біля Офісу президента України на час новорічних свят облаштують безкоштовний каток, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкові фотозони.

    Учора на вулиці Банковій відбулася масова акція за припинення переслідувань учасників «справи Шеремета». Учасники акції принесли під двері президентського офісу труну, поліція їм не перешкоджала.

    Теги: Національна поліція України Офіс президента
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