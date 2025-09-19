Після обстрілу у Києві виявлено нерозірваний російський дрон

За словами голови КМВА, на місці працюють фахівці, які займаються знешкодженням боєприпасу. Ілюстративне фото

Тривога вночі у Києві оголошувалася двічі

Сьогодні вранці, 19 вересня, у Шевченківському районі Києва було виявлено нерозірваний ворожий дрон. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«У Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон», – написав Ткаченко.

За словами голови КМВА, на місці працюють фахівці, які займаються знешкодженням боєприпасу.

Інформація про виявлення ворожого безпілотника надійшла після нічної атаки, під час якої російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Повідомлялося, що уламки безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. В результаті пошкоджено тролейбусну мережу.

З повідомлення міського голови Віталія Кличка стало відомо про перші наслідки атаки у столиці. Він повідомив, що падіння й вибух БпЛА зафіксовано в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце влучання.