Окупанти атакували Київ дронами: наслідки (оновлюється)

О 02:05 у Києві знову голосили повітряну тривогу. Перейдіть в укриття

Цієї ночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ. Наслідки повідомляє місцева влада, передає «Главком».

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. За попередніми даними, на кількох локаціях.

Повідомляється, що уламки безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. В результаті пошкоджено тролейбусну мережу.

«Наразі зʼясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом», – написав він.

З повідомлення міського голови Віталія Кличка стало відомо про перші наслідки атаки у столиці. Він повідомив, що падіння й вибух БпЛА зафіксовано в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце влучання.

Новина доповнюється...