Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
Представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Під час засідання українська сторона проінформувала про наслідки нещодавніх російських атак проти України

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ.

До засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Під час засідання українська сторона проінформувала також про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури. «Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру. «З огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку», – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі на знак протесту проти масованих ударів російських військ по містах України.

Як повідомлялося, російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. 

До слова, російська окупаційна армія обстріляла центр Херсона. Через ворожий обстріл є поранені.

Читайте також:

Теги: обстріл НАТО МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник ВМС не підтвердив і не спростував інформацію про те, що внаслідок удару корабель затонув
Ураження корабля Військово-морських сил: кількість загиблих зросла
29 серпня, 11:27
Ворог вдарив по сортувальному депо «Нової пошти»
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
28 серпня, 13:01
Фахівці ДСНС продовжуть аварійно-рятувальні роботи у Києві після обстрілу
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
28 серпня, 10:22
Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві
28 серпня, 08:35
Дрони атакували Конотоп
Атака на Конотоп: влада повідомила наслідки
23 серпня, 07:58
Військові лідери країн НАТО мають зустрітися у середу
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
19 серпня, 18:32
США не залишать Польщу
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
15 серпня, 14:14
Пошкоджений вокзал у Синельниковому внаслідок атаки РФ
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: влада повідомила наслідки
10 серпня, 07:45
Ворог обстріляв Дніпропетровщину
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є жертва та постраждалий
9 серпня, 00:37

Політика

МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах
Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України
Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку
Підготовка до опалювального сезону та посилення ППО. Зеленський провів Ставку
НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання
НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
65K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
19K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua