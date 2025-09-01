МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ

Під час засідання українська сторона проінформувала про наслідки нещодавніх російських атак проти України

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ.

До засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Під час засідання українська сторона проінформувала також про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури. «Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру. «З огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку», – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі на знак протесту проти масованих ударів російських військ по містах України.

Як повідомлялося, російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

До слова, російська окупаційна армія обстріляла центр Херсона. Через ворожий обстріл є поранені.