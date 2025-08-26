У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії

За даними слідства, 42-річний киянин пропонував чоловікам виїзд до Румунії двома шляхами

Столичні правоохоронці затримали киянина, який за $8 тис. організовував для військовозобов’язаних перетин кордону з Румунією через річку Тиса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 42-річний киянин пропонував чоловікам виїзд до Румунії двома шляхами: офіційним, що вимагав оформлення документів та значних витрат, і незаконним – переправленням через річку Тиса на плавзасобі.

«Потенційних «клієнтів» чоловік особисто мав забрати у Києві та потягом супроводжувати до Закарпатської області, а вже звідти до Румунії річкою. Агітував підозрюваний саме за цей спосіб, бо він дешевший і його легше організувати, крім того, вже є клієнти, тож буде простіше плисти. Гроші від клієнтів чоловік отримував через службу таксі. Затримали його одразу після отримання частини суми – $5,5 тис.», – розповіли у Київській міській прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до девя'ти років фото: прокуратура України

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 42-річному мешканцю Києва, який організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до девя'ти років.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Також повідомлялося, що у Києві викрито схему незаконного зняття з військового обліку: за підозрою у сприянні ухилянтам затримано кардіолога приватного медцентру та посередника. За фіктивний діагноз «астма» з ускладненнями на серце вони просили $11 тис. Слідством встановлено, що підозрювані направили киянина до потрібних лікарів державних медичних установ, де чоловіка спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати й на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз «Астма, яка дала ускладнення на серце».

До слова, директорка столичної фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.