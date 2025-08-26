Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
фото: прокуратура України

За даними слідства, 42-річний киянин пропонував чоловікам виїзд до Румунії двома шляхами

Столичні правоохоронці затримали киянина, який за $8 тис. організовував для військовозобов’язаних перетин кордону з Румунією через річку Тиса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 42-річний киянин пропонував чоловікам виїзд до Румунії двома шляхами: офіційним, що вимагав оформлення документів та значних витрат, і незаконним – переправленням через річку Тиса на плавзасобі.

«Потенційних «клієнтів» чоловік особисто мав забрати у Києві та потягом супроводжувати до Закарпатської області, а вже звідти до Румунії річкою. Агітував підозрюваний саме за цей спосіб, бо він дешевший і його легше організувати, крім того, вже є клієнти, тож буде простіше плисти. Гроші від клієнтів чоловік отримував через службу таксі. Затримали його одразу після отримання частини суми – $5,5 тис.», – розповіли у Київській міській прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до девя'ти років
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до девя'ти років
фото: прокуратура України

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 42-річному мешканцю Києва, який організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до девя'ти років.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. 

Також повідомлялося, що у Києві викрито схему незаконного зняття з військового обліку: за підозрою у сприянні ухилянтам затримано кардіолога приватного медцентру та посередника. За фіктивний діагноз «астма» з ускладненнями на серце вони просили $11 тис. Слідством встановлено, що підозрювані направили киянина до потрібних лікарів державних медичних установ, де чоловіка спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати й на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз «Астма, яка дала ускладнення на серце».

До слова, директорка столичної фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Теги: ухилянти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною обмеження руху є проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
22 серпня, 20:28
Шорічні ремонти є обов’язковими, щоб електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів
Столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту
22 серпня, 10:52
У Києві тривога тривала 50 хвилин
У Києві тривога тривала 50 хвилин
21 серпня, 10:18
Сміттєзвалище біля озера Алмазне
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій
8 серпня, 16:03
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
6 серпня, 12:24
Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження
Затримано чоловіка, який з ножем кидався на перехожих на Подолі (фото)
5 серпня, 15:44
До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки
Удар по Києву 31 липня: за ніч рятувальники дістали ще 10 тіл, серед них – дворічна дитина
1 серпня, 07:33
Дівчина отримала перелом ноги та пошкоджений зуб
Дівчина, яка вилетіла з дев'ятого поверху під час вибуху, розповіла, як врятувалася
31 липня, 16:40
Після нічного обстрілу автобус № 69 курсує за зміненим маршрутом
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві
31 липня, 08:22

Новини

У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж
«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж
Патрульні пояснили, чому оштрафували військових, які їхали збивати дрони
Патрульні пояснили, чому оштрафували військових, які їхали збивати дрони
Частина Оболоні залишиться без води: де і коли будуть проводити планові роботи
Частина Оболоні залишиться без води: де і коли будуть проводити планові роботи
Куди сходити у Києві 25-31 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 25-31 серпня: дайджест культурних подій
У Києві збільшилася кількість хворих на коронавірус
У Києві збільшилася кількість хворих на коронавірус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
8144
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
7807
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
5441
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
3421
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua