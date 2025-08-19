У Нікополі рятувальники потрапили під обстріл росіян

Окупанти продовжують завдавати цинічних ударів по рятувальникам

Сьогодні, 19 серпня російські терористи продовжили завдавати ударів по мирному населенню України. Ввечері росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. ДСНС повідомляє, що під ворожий удар потрапили рятувальники, пише «Главком».

Повідомляється, що рятувальники виїхали на виклик для гасіння пожежі в приватному секторі. Тоді російська окупаційна армія завдала удару.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль фахівців ДСНС. За попередніми даними, з особового складу ніхто не постраждав.

ДСНС показала фото пошкодженого автомобіля.

фото: ДСНС

«Щодня наші герої виїжджають на виклики під обстрілами. Вони – на сторожі безпеки навіть попри небезпеку. Це ще один приклад, наскільки цинічні росіяни: ті, хто рятує –стають мішенню. Та навіть у таких умовах рятувальники працюють далі», – написали в ДСНС.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому.

До слова, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.