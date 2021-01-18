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    Після новорічних свят у Києві різко зросла кількість ДТП

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    15 січня на Південному мосту занесло вантажівку - Після новорічних свят у Києві різко зросла кількість ДТП
    15 січня на Південному мосту занесло вантажівку
    Фото: Патрульна поліція Києва

    За минулий тиждень у Києві сталося вдвічі більше ДТП, ніж за попередній тиждень

    Упродовж минулого тижня, з 11 до 17 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 712 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 331). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 22 дорожньо-транспортні пригоди – з постраждалими (позаминулого тижня – 18).

    Цього тижня обійшлося без загиблих (тижнем раніше – один летальний випадок).

    Травмовані 23 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 20), серед них – один мотоцикліст.

    Сталося вісім наїздів на пішоходів, із них п’ять – на пішохідних переходах.


    Статистика щодо ДТП у Києві за минулий тиждень

    Статистика щодо ДТП у Києві за минулий тиждень

    Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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