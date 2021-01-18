Після новорічних свят у Києві різко зросла кількість ДТП

За минулий тиждень у Києві сталося вдвічі більше ДТП, ніж за попередній тиждень

Упродовж минулого тижня, з 11 до 17 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 712 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 331). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У тому числі 22 дорожньо-транспортні пригоди – з постраждалими (позаминулого тижня – 18).

Цього тижня обійшлося без загиблих (тижнем раніше – один летальний випадок).

Травмовані 23 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 20), серед них – один мотоцикліст.

Сталося вісім наїздів на пішоходів, із них п’ять – на пішохідних переходах.





Статистика щодо ДТП у Києві за минулий тиждень

Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel