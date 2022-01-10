Після потужного снігопаду столицю відкопують 4,5 тис. комунальників (фото)

Комунальники розчищають від снігу території парків, скверів та інших зон відпочинку

Після снігопаду в Києві очікуються тріскучі морози

У Києві триває прибирання снігу та обробка територій протиожеледними засобами. У дворах житлових будинків працюють 3,5 тис. працівників комунальних керуючих компаній. Території парків, скверів та інших зон відпочинку розчищає майже тисяча працівників комунальних підприємств із утримання зелених насаджень. Працює 220 одиниць техніки зазначених підприємств. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом для боротьби з наслідками негоди муніципальні керуючі компанії підготували майже 9 тисяч тонн посипальних матеріалів.

Нагадаємо, що з вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор». Серед них 121 одиниця – для очищення тротуарів і велодоріжок.

Варто зазначити, що відповідальність за прибирання від снігу та ожеледиці несуть усі власники, балансоутримувачі та обслуговуючі організації незалежно від форми власності, а дотримання порядку контролюють інспектори благоустрою.

Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15°C.

Нагадаємо, у неділю, 9 січня, в Києві почався снігопад, який спричинив масштабні затори на в’їзді в столицю.

Спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки в столиці можна в режимі онлайн на інтерактивній карті – .