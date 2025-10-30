Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА
Посадовиця підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Досудове розслідування триває 

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці управління освіти Дніпровської райдержадміністрації та підприємцю, який постачав товари для навчальних закладів району. Їх підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідством установлено, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, вступила у змову з підрядником і прописала умови тендеру під його компанію. Використавши підроблені документи, підприємець став переможцем торгів і поставив фарбу для закладів освіти за завищеною на 360 тис. грн вартістю.

Під час іншої закупівлі працівниця управління неналежно вивчила ринкові ціни на канцелярські товари, що призвело до переплати майже 180 тис. грн.

Загальна сума збитків, завданих бюджету, становить понад 500 тис. грн.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури. 

Раніше у Києві було повідомлено про підозру начальниці одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва». Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін для визначення її очікуваної вартості, внаслідок чого комунальне підприємство переплатило понад 2 млн грн. Цей факт підтверджено висновками експертиз. Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Теги: слідство Київ держзакупівлі документи підозра тендер прокуратура розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як прокурорам-інвалідам вдається вигравати суди? Цьому сприяє низка законодавчих прогалин
Реванш прокурорів-інвалідів. Рік після мегаскандалу: що відбувається за кулісами Судові хроніки
1 жовтня, 10:15
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
10 жовтня, 05:50
У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
20 жовтня, 15:41
Загоряння сталося на другому поверсі будівлі
На Гайдамацькій у Києві вночі горіла нежитлова двоповерхівка (фото)
8 жовтня, 09:32
Медика затримали під час чергового отримання неправомірної вигоди від водія, який перебував у стані сп’яніння
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками
8 жовтня, 10:59
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт
17 жовтня, 11:19
Білецький приховує нерухомість і бізнеси ексдружини
Голова Закарпатської ОВА приховує бізнеси ексдружини: розслідування
22 жовтня, 11:50
Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня
Трамп запускає розслідування проти Китаю напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном
25 жовтня, 03:07
Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопор
У Києві п’яний працівник автомийки викрав та розбив BMW клієнта: деталі справи
27 жовтня, 10:17

Новини

На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА
Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua