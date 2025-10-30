Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА

Досудове розслідування триває

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці управління освіти Дніпровської райдержадміністрації та підприємцю, який постачав товари для навчальних закладів району. Їх підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідством установлено, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, вступила у змову з підрядником і прописала умови тендеру під його компанію. Використавши підроблені документи, підприємець став переможцем торгів і поставив фарбу для закладів освіти за завищеною на 360 тис. грн вартістю.

Під час іншої закупівлі працівниця управління неналежно вивчила ринкові ціни на канцелярські товари, що призвело до переплати майже 180 тис. грн.

Загальна сума збитків, завданих бюджету, становить понад 500 тис. грн.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Раніше у Києві було повідомлено про підозру начальниці одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва». Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін для визначення її очікуваної вартості, внаслідок чого комунальне підприємство переплатило понад 2 млн грн. Цей факт підтверджено висновками експертиз. Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.