У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Через побутовий конфлікт жінка прийшла до під’їзду доньки та влаштувала підпал

У столиці поліцейські затримали 44-річну жінку, яка вирішила помститися доньці, підпаливши двері її квартири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили у поліції Києва, до Святошинського управління надійшло повідомлення від 23-річної місцевої мешканки про займання вхідних дверей її помешкання у багатоповерхівці. На місце виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група.

Зазначається, що під час розслідування правоохоронці встановили, що до підпалу причетна мати потерпілої. Через побутовий конфлікт жінка прийшла до під’їзду доньки та запальничкою підпалила двері її квартири.

Жінка спалила двері у квартирі доньки
Жінка спалила двері у квартирі доньки
фото: поліція Києва/Facebook
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше поліція Києва затримала зловмисника, який підпалив двері киянину на замовлення російських спецслужб. Інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків Дарницького району. 34-річний чоловік облив вхідні двері тамбуру легкозаймистою рідиною та підпалив.  

