На Гайдамацькій у Києві вночі горіла нежитлова двоповерхівка (фото)

Пожежа охопила 200 кв. м будівлі

У ніч проти 8 жовтня у Голосіївському районі столиці сталася пожежа у нежитловій будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про займання на вулиці Гайдамацькій надійшло рятувальникам о 03:33. Загоряння виникло на другому поверсі двоповерхової відселеної будівлі.

У Голосіївському районі горіла двоповерхова нежитлова будівля фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:15 на площі близько 200 квадратних метрів.

Пожежа охопила 200 кв. м будівлі фото: ДСНС Києва/Facebook

На Гайдамацькій у Києві згоріла нежитлова двоповерхівка фото: ДСНС Києва/Facebook

За інформацією ДСНС, жертв і постраждалих немає. Причини займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської територіальної громади Бориспільського району на Київщині, під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей і чоловік.

Також у Деснянському районі столиці троє малолітніх хлопців влаштували пожежу у багатоповерхівці на вулиці Сержа Лифаря, підпаливши папір у загальному коридорі.