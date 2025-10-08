На Гайдамацькій у Києві вночі горіла нежитлова двоповерхівка (фото)
Пожежа охопила 200 кв. м будівлі
У ніч проти 8 жовтня у Голосіївському районі столиці сталася пожежа у нежитловій будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Повідомлення про займання на вулиці Гайдамацькій надійшло рятувальникам о 03:33. Загоряння виникло на другому поверсі двоповерхової відселеної будівлі.
Пожежу вдалося ліквідувати о 05:15 на площі близько 200 квадратних метрів.
За інформацією ДСНС, жертв і постраждалих немає. Причини займання встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської територіальної громади Бориспільського району на Київщині, під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей і чоловік.
Також у Деснянському районі столиці троє малолітніх хлопців влаштували пожежу у багатоповерхівці на вулиці Сержа Лифаря, підпаливши папір у загальному коридорі.
Коментарі — 0