Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін  

У столиці повідомлено про підозру начальниці одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва». Про це повідомляє Дніпровська окружна прокуратура Києва, інформує «Главком».

Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін для визначення її очікуваної вартості, внаслідок чого комунальне підприємство переплатило понад 2 млн грн. Цей факт підтверджено висновками експертиз.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, ремонт однієї з вулиць у спальному районі Києва за 1,26 млрд грн міг би стати найбільшим тендером за останній час, але «Київавтодор» вже два тижні не наважиться укласти угоду з «Автострадою», хоча ще 16 вересня визнав її переможцем торгів. Можливо, «Київавтодор» зволікає через скандал, який може виникнути, адже, за словами розслідувачів, йдеться про укатування в тиловий асфальт великої суми грошей на фоні бюджетного дефіциту для виплати зарплат військовим.

 

