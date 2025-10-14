Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру

Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін

У столиці повідомлено про підозру начальниці одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва». Про це повідомляє Дніпровська окружна прокуратура Києва, інформує «Главком».

Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін для визначення її очікуваної вартості, внаслідок чого комунальне підприємство переплатило понад 2 млн грн. Цей факт підтверджено висновками експертиз.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває.

