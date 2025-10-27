У Києві п’яний працівник автомийки викрав та розбив BMW клієнта: деталі справи

Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопор

У Києві судитимуть 18-річного працівника автомийки. Чоловік викрав BMW клієнта та розбив машину у Подільському районі міста. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

За словами правоохоронців, у вересні цього року до них звернувся 24-річний киянин. Він повідомив, що напередодні залишив свій автомобіль BMW на обслуговування в автомийці для полірування кузова та хімчистки салону автомобіля. Згодом дізнався, що за участі його машини сталася аварія.

Чоловік викрав BMW клієнта та розбив машину у Подільському районі міста фото: Національна поліція Укрвїни

Слідчі встановили причетність до ДТП 18-річного юнака, який працював на станції обслуговування, та маючи на зберіганні ключі від авто, вирішив скористатися ним та сів за кермо.

Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопор фото: Національна поліція Укрвїни

«Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, молодик не впорався з керуванням та врізався у електроопору. На щастя, він не зазнав ушкоджень. Поліцейські перевірили хлопця на стан сп’яніння, прилад Драгер показав 0,98 проміле», – уточнили в пресслужбі.

Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за фактом незаконного заволодіння автомобілем (ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Наразі слідство завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті справи.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.