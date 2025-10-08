Головна Київ Новини
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками
Медика затримали під час чергового отримання неправомірної вигоди від водія, який перебував у стані сп’яніння
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Лікаря-нарколога київської лікарні №10 підозрюють у видачі фіктивних довідок про відсутність сп’яніння  

У столиці викрито лікаря-нарколога, який за гроші визнавав нетверезих водіїв тверезими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, лікар наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 за $1 тис. видавав довідки про відсутність стану алкогольного або наркотичного сп’яніння. Такі документи допомагали водіям уникати відповідальності за статтею 130 КУпАП України – керування транспортом у нетверезому стані.

Крім того, наркозалежним пацієнтам він видавав фальшиві довідки про те, що вони не вживають наркотиків.

Медика затримали під час чергового отримання неправомірної вигоди від водія, який перебував у стані сп’яніння, що підтвердили висновки двох інших медзакладів.

Під час невідкладних обшуків у лікаря та його колег правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби й бойові набої, які направлено на експертизу.

Бойові набої, вилучені під час обшуку
Бойові набої, вилучені під час обшуку
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Речові докази, вилучені під час обшуку, направлено на експертизу
Речові докази, вилучені під час обшуку, направлено на експертизу
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Вилучені речовини відправлено на експертизу
Вилучені речовини відправлено на експертизу
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Слідство триває, встановлюють інших осіб, причетних до схеми.    

Зауважимо, що в  Україні щороку відкривають десятки тисяч кримінальних проваджень за корупційними статтями, однак реальні вироки з позбавленням волі отримують лише одиниці. Дослідження Texty.org.ua показало, що посадовці майже не несуть відповідальності за вчинені злочини. За останні 10 років відкрили понад 120 тис. проваджень за найбільш «популярною» статтею – 191 ККУ («Привласнення чи розтрата майна»). До суду дійшло менше половини, а реальне ув’язнення отримали лише 578 осіб з 120 тисяч справ. 

