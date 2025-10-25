Трамп запускає розслідування проти Китаю напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном

У США перевірятимуть дотримання Китаєм обмеженої торговельної угоди 2020 року, укладеної під час першого терміну Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала торговельне розслідування щодо Китаю, що може відкрити шлях до запровадження нових тарифів на китайські товари. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Торговельний представник США Джеймісон Грір у п’ятницю оголосив про початок перевірки дотримання Китаєм обмеженої торговельної угоди 2020 року, укладеної під час першого терміну Трампа. Розслідування має з’ясувати, чи виконав Китай свої зобов’язання за «Угодою першої фази», які наслідки для торгівлі США виникли через можливе невиконання, та які заходи слід застосувати у відповідь.

Цей крок може ще більше загострити напруженість між Вашингтоном і Пекіном і слугувати додатковим важелем впливу для Трампа під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка запланована на наступний четвер у Південній Кореї.

Зазначається, що торговельна угода Трампа з Китаєм частково базувалася на обіцянках Пекіна збільшити закупівлі сільськогосподарської продукції США, і невиконання цих обіцянок цього року стало джерелом нової напруженості.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наступної середи, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудуться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У межах кількаденної азійської поїздки американський президент також відвідає Малайзію та Японію, де заплановано інші двосторонні зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зауважив, що спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту.

Згодом китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.