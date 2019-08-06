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    Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)

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    Будинок відселений і в ному ніхто не живе - Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
    Будинок відселений і в ному ніхто не живе
    Фото: Інформатор

    Рятувальники дві години боролися з вогнем

    У ніч на вівторок, 6 серпня, на вулиці Боричів Тік, 27 у Києві сталася пожежа: горіла двоповерхова будівля. Будинок відселений і там ніхто не живе.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь охопив частину другого поверху і поширився на дах покинутого двоповерхового будинку. Пожежні приступили до локалізації загоряння, тому що існувала загроза поширення полум'я. Також були направлені додаткові сили вогнеборців.

    О 2:37 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:35 повністю ліквідувати на площі 50 квадратних метрів.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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    Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
    Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
    Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
    Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
    Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювало п'ять одиниць техніки і 25 чоловік особового складу, а також чергували медики та правоохоронці.

    Причина загоряння та подробиці події встановлюються.

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