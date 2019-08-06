Вночі в історичному центрі Києва горіла будівля (фото, відео)
Рятувальники дві години боролися з вогнем
У ніч на вівторок, 6 серпня, на вулиці Боричів Тік, 27 у Києві сталася пожежа: горіла двоповерхова будівля. Будинок відселений і там ніхто не живе.
Виклик на лінію «101» надійшов близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.
Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь охопив частину другого поверху і поширився на дах покинутого двоповерхового будинку. Пожежні приступили до локалізації загоряння, тому що існувала загроза поширення полум'я. Також були направлені додаткові сили вогнеборців.
О 2:37 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:35 повністю ліквідувати на площі 50 квадратних метрів.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
На місці працювало п'ять одиниць техніки і 25 чоловік особового складу, а також чергували медики та правоохоронці.
Причина загоряння та подробиці події встановлюються.