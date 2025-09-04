Головна Київ Новини
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція затримала рідного брата загиблої дівчини на місці злочину
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Затриманий підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання

Поліція та прокуратура Білої Церкви розслідують жорстоке вбивство 17-річної дівчини. За підозрою у скоєнні злочину затримано її рідного 25-річного брата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, подія сталася 2 вересня 2025 року. У квартирі, де проживала сім’я, між братом і сестрою виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав дівчині смертельні ножові поранення. Потерпіла намагалася врятуватися, вибігши з помешкання, однак від отриманих травм померла у під’їзді будинку.

Повідомляється, що чоловіка затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Затриманий перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура вже вручила йому повідомлення про підозру, найближчим часом суд розгляне питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі Білоцерківського райуправління поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування та встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, у Фастові 53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, обрано запобіжний захід. Зловмисника триматимуть під вартою два місяці. 31 серпня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між зловмисником та двома чоловіками – батьком і сином. Після сварки підозрюваний поїхав додому, взяв зброю і повернувся, щоб вистрілити в опонентів.

Теги: вбивство Київщина

