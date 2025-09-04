Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої

Затриманий підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання

Поліція та прокуратура Білої Церкви розслідують жорстоке вбивство 17-річної дівчини. За підозрою у скоєнні злочину затримано її рідного 25-річного брата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, подія сталася 2 вересня 2025 року. У квартирі, де проживала сім’я, між братом і сестрою виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав дівчині смертельні ножові поранення. Потерпіла намагалася врятуватися, вибігши з помешкання, однак від отриманих травм померла у під’їзді будинку.

Повідомляється, що чоловіка затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Затриманий перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура вже вручила йому повідомлення про підозру, найближчим часом суд розгляне питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі Білоцерківського райуправління поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування та встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

