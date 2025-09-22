Головна Київ Новини
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київщину (фото)

Ірина Міллер
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київщину (фото)
Внаслідок нічного обстрілу Київщини завіксовано пошкодження у чотирьох районах області
фото: ДСНС Київщини/Facebook

На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки нічної ворожої атаки у чотирьох районах області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що у ніч на 22 вересня у Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 року народження. У Малій Олександрівці – пожежа в приватному будинку.

Також у Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському – пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

фото: ДСНС Київщини/Facebook
Внаслідок нічного обстрілу Київщини завіксовано пошкодження у чотирьох районах області
На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів
На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.

Нагадаємо, за повідомленням моніторингових каналів, терористичні війська РФ запустили по місту Бориспіль десятки дронів. Місцеві пабліки писали, що дрони летіли курсом на аеропорт.  Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок нічного обстрілу Київщини завіксовано пошкодження у чотирьох районах області, також поранено чоловіка

