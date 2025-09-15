Залізничне сполучення на Київщині відновлено після вибухів

З 15 вересня приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсують через Боярку без обмежень

Після пошкодження залізничної інфраструктури відновили залізничний рух на ділянці Васильків-1 – Боярка на Київщині. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, інформує «Главком».

У міністерстві зазначили, що завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи вже виконали. Тож вечірні пасажирські поїзди 14 вересня повернулися на свої маршрути.

На Київщині відновили залізничне сполучення після вибухів фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

У неділю, 14 вересня, на відновленій ділянці поїзди рухалися за допомогою теплотягів, адже відновлення контактної мережі ще тривало. Також фіксувалися затримки поїздів, які вже були у дорозі. З 15 вересня приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсують через Боярку без обмежень.

Нагадаємо, раніше в Київській ОВА повідомляли, що внаслідок надзвичайної ситуації в Київській області сталося пошкодження залізничної інфраструктури. Трьом жінкам, пасажирками поїзда Харків – Перемишль, надали медичну допомогу – у них була гостра реакція на стрес.

Поліція Київщини розслідує подію з вибухами на залізниці. Відкрито кримінальне провадження. Як зазначили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 поліцейським повідомили про інцидент на залізничній станції між містами Васильків та Боярка Фастівського району Київської області. Там сталися вибухи.