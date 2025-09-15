Залізничне сполучення на Київщині відновлено після вибухів
З 15 вересня приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсують через Боярку без обмежень
Після пошкодження залізничної інфраструктури відновили залізничний рух на ділянці Васильків-1 – Боярка на Київщині. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, інформує «Главком».
У міністерстві зазначили, що завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи вже виконали. Тож вечірні пасажирські поїзди 14 вересня повернулися на свої маршрути.
У неділю, 14 вересня, на відновленій ділянці поїзди рухалися за допомогою теплотягів, адже відновлення контактної мережі ще тривало. Також фіксувалися затримки поїздів, які вже були у дорозі. З 15 вересня приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсують через Боярку без обмежень.
Нагадаємо, раніше в Київській ОВА повідомляли, що внаслідок надзвичайної ситуації в Київській області сталося пошкодження залізничної інфраструктури. Трьом жінкам, пасажирками поїзда Харків – Перемишль, надали медичну допомогу – у них була гостра реакція на стрес.
Поліція Київщини розслідує подію з вибухами на залізниці. Відкрито кримінальне провадження. Як зазначили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 поліцейським повідомили про інцидент на залізничній станції між містами Васильків та Боярка Фастівського району Київської області. Там сталися вибухи.
Коментарі — 0