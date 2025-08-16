Головна Гроші Особисті фінанси
Відключення електроенергії за борги: Міненерго розповіло, як залишитись зі світлом

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Відключення електроенергії за борги: Міненерго розповіло, як залишитись зі світлом
В Міненерго розповіли, чи можуть відключати світло за борги
фото: Varta1

Уникнути відключення світла можна двома способами – сплатити борг або укласти договір про його реструктуризацію

У споживачів, які мають заборгованість із оплати електроенергії, можуть відключити світло. Це стосується територій, де не ведуться бойові дії та які не перебувають в окупації, повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Процедура відключення електроенергії

Про відключення світла електропостачальник зобов’язаний попередити споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення. У разі врегулювання споживачем питання погашення заборгованості до дати відключення, зазначеної в попередженні (оплата або укладення договору про реструктуризацію заборгованості та дотримання його умов), припинення постачання електричної енергії такому споживачу не здійснюється.

Якщо споживач не згодний із сумою заборгованості, він може звернутися до оператора системи розподілу/електропостачальника щодо перевірки даних про обсяги споживання електричної енергії/суми нарахувань за спожиту електричну енергію або до суду. Протягом періоду розгляду спірного питання щодо заборгованості в суді відключення не здійснюється.

Як відновити електроенергію

Для цього споживачу необхідно:

  • сплатити суму заборгованості в повному розмірі або
  • у разі відсутності коштів звернутися до електропостачальника з наданням відповідного обґрунтування щодо укладення договору про реструктуризацію заборгованості та забезпечити виконання умов цього договору, та здійснити оплату вартості робіт з повторного підключення.

Після здійснення відповідних заходів відновлення електроживлення електроустановок споживача здійснюється протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості.

Нагадаємо, що за 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком. Фактично зміни торкнулися лише годин «вечірнього піка» – 20–23 години, де ціни зросли в межах 11–33%, тоді як у період 15–19 години порівняно з липнем вони знизилися.

Теги: Міненерго відключення відключення світла

