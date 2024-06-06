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Всі гроші пішли на міст-хвилю? Пляж у Гідропарку перетворився на смітник (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Всі гроші пішли на міст-хвилю? Пляж у Гідропарку перетворився на смітник (фото)
Пляж «Молодіжний» розташований майже у центрі Києва
фото: Олександр Соколенко/Facebook

Активіст про стан парку «Молодіжний»: «Вже четвертий рік поспіль «Плесо» все капітально ремонтує та покращує»

У той час, коли у Києві відкривається пішохідний міст-хвиля, з'являються нові парклети, столичний пляж «Молодіжний», розташований майже у центрі Києва, у Гідропарку, вже четвертий рік ремонтують. Про це нагадав громадський активіст Олександр Соколенко і виклав у мережі свіжі фото з пляжу. 

Ремонт на пляжі триває вде четвертий рік, зауважує активіст
Ремонт на пляжі триває вде четвертий рік, зауважує активіст
фото Олександр Соколенко, Facebook
Вже четвертий рік поспіль «Плесо» все капітально ремонтує та покращує
Вже четвертий рік поспіль «Плесо» все капітально ремонтує та покращує
фото Олександр Соколенко, Facebook
Паспорт об'єкта, на якому вказана запланована дата закінчення робіт травень 2021 року
Паспорт об'єкта, на якому вказана запланована дата закінчення робіт травень 2021 року
фото Олександр Соколенко, Facebook

Як зазначив Соколенко, господарює на вказаному пляжі КП «Плесо». «Вже четвертий рік поспіль «Плесо» все капітально ремонтує та покращує. По факту – дві третини пляжу захоплено та забудовано невідомо ким (без жодних документів на землю), на решті території суцільний ср*ч та закопані гроші у пісок», – розповів активіст. 

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Столичний пляж «Молодіжний», розташований майже у центрі Києва
фото Олександр Соколенко, Facebook

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками. Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», – додав мер міста. Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку. 

Також у Деснянському районі Києва зʼявилися нові парклети. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової. Кияни зраділи появі нових зелених зон у місті, проте зауважили, що владі варто більше перейматися якістю укриттів, тротуарами та вирішенням проблеми з електропостачанням. 

До слова, КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину. Тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.

Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.

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