Всі гроші пішли на міст-хвилю? Пляж у Гідропарку перетворився на смітник (фото)
Активіст про стан парку «Молодіжний»: «Вже четвертий рік поспіль «Плесо» все капітально ремонтує та покращує»
У той час, коли у Києві відкривається пішохідний міст-хвиля, з'являються нові парклети, столичний пляж «Молодіжний», розташований майже у центрі Києва, у Гідропарку, вже четвертий рік ремонтують. Про це нагадав громадський активіст Олександр Соколенко і виклав у мережі свіжі фото з пляжу.
Як зазначив Соколенко, господарює на вказаному пляжі КП «Плесо». «Вже четвертий рік поспіль «Плесо» все капітально ремонтує та покращує. По факту – дві третини пляжу захоплено та забудовано невідомо ким (без жодних документів на землю), на решті території суцільний ср*ч та закопані гроші у пісок», – розповів активіст.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками. Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», – додав мер міста. Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
Також у Деснянському районі Києва зʼявилися нові парклети. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової. Кияни зраділи появі нових зелених зон у місті, проте зауважили, що владі варто більше перейматися якістю укриттів, тротуарами та вирішенням проблеми з електропостачанням.
До слова, КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину. Тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.
Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.
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