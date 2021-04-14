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    Убивство подружжя на Одещині: службовий пес вийшов на слід злочинця

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    За попередніми даним, померлих зарізали, потім роздягли і затягли в ліжко - Убивство подружжя на Одещині: службовий пес вийшов на слід злочинця
    За попередніми даним, померлих зарізали, потім роздягли і затягли в ліжко
    Фото Нацполіція Одещини

    Якщо провину затриманого колишнього співмешканця доведуть, йому загрожуватиме від 10 до 15 років

    Службовий пес вийшов на слід можливих убивць подружжя на Одещині. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    У Подільську ввечері 12 квітня чоловік вбив подружжя у їхньому власному будинку. Про смерть повідомила сусідка – вона викликала поліцію.

    Службовий пес вийшов на слід та привів до будинку колишнього співмешканця померлої. 45-річного чоловіка затримали.

    Як встановили правоохоронці, напередодні подружжя приймало гостя. Вони разом сіли за стіл та випивали. На ранок сусідка прийшла до жінки, але у будинку було тихо. Тоді вирішила зайти в середину. Там вона виявила тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події прибула група слідчих та кінологів.

    Наразі вони встановлюють причетних до вбивства та обставини інциденту.

    За даними телеграм-каналу «Одесса Сейчас», їх зарізали, потім роздягли і затягли в ліжко. Імена загиблих – Волидимир і Тетяна, повідомляє «Думская».

    Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство двох та більше осіб. Якщо провину затриманого колишнього співмешканця доведуть, йому загрожуватиме від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

    Тим часом, в Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю.

    Теги: вбивство Одещина смерть жінка чоловік ліжко
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