Побиття пенсіонера на столичному ринку: власник розірвав договір про оренду кіоска
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Розсилка
Директор ринку подаватиме заяву до поліції за псування власності
Директор «Базару на Лісовій» у Києві Артем Антонов повідомив, що одразу розірвав договір із орендарем Михаїлом, який торгував у кіоску, працівник якого вдарив пенсіонера.
Про це повідомляє «Громадське».
Вона розповіла, що перед погромом кіосків він показував цей договір людям, які вимагали від нього компенсацію чоловіку за зламаний ніс. Він також додав, що подаватиме заяву до поліції за псування власності.
Раніше сьогодні, до кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка поліцією.
Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро «Лісова» постраждало троє правоохоронців. 10 активних учасників події доставили до Деснянського управління поліції.
Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.
Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова».
Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Повідомляється, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.