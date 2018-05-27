Побиття пенсіонера на столичному ринку: власник розірвав договір про оренду кіоска

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Фото: hromadske.ua Силовий демонтаж кіосків на ринку

Директор ринку подаватиме заяву до поліції за псування власності

Директор «Базару на Лісовій» у Києві Артем Антонов повідомив, що одразу розірвав договір із орендарем Михаїлом, який торгував у кіоску, працівник якого вдарив пенсіонера.

Про це повідомляє «Громадське».

Вона розповіла, що перед погромом кіосків він показував цей договір людям, які вимагали від нього компенсацію чоловіку за зламаний ніс. Він також додав, що подаватиме заяву до поліції за псування власності.